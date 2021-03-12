Что форма глаз расскажет о характере мужчины

Вадим Карасев

Характер мужчины можно прочитать разными способами, но лучше всего об энергетике сильного пола расскажут глаза. Обратите внимание на форму глаз, чтобы лучше узнать представителя сильного пола.

Ранее эксперты рассказывали о том, как прочитать характер женщины по форме глаз. У мужчин тоже можно выделить всего четыре типа глаз, но считывание энергетики происходит по немного иным параметрам.

Глубоко посаженные глаза





Мужчины с глубоко посаженными глазами обладают очень мягким характером. Они отлично ладят со всеми, находя общий язык даже с потенциальными врагами. Им легко удается диагностировать ложь, неискренность. Обмануть их практически невозможно. Нередко мужчины с такими глазами бывают молчаливыми. Им свойственно копить злобу, а потом резко выплескивать ее на недругов.

Создать крепкие и долгосрочные отношения с таким мужчиной очень просто. Самое главное — не разочаровывать его. У таких представителей сильного пола редко бывают проблемы с вредными привычками. Такие мужчины умеют держать себя в руках, бороться с недостатками. Им свойственно стремление к глубокому самоанализу. Они часто думают о прошлом.

Большие и круглые глаза





Это очень творческие личности, обладающие невероятным потенциалом в этом направлении. Такие мужчины часто являются актерами, музыкантами, писателями. Они типичные оптимисты, легкомысленные личности с мягким и крайне дружелюбным характером. Им свойственна щедрость, открытость. Они не любят ставить перед собой определенные цели, поэтому идут вперед по наитию.

Сильная интуиция помогает им принимать правильные решения. Они любят и умеют работать в команде, хоть и не всегда у них это получается делать хорошо, ведь они легкомысленны, не всегда ответственны. Эти мужчины ненавидят, когда окружающие мыслят стереотипно. Им не свойственна консервативность во взглядах на любовь и жизнь в целом. Они типичные экспериментаторы.

Близко посаженные глаза





Стоит обратить внимание на то, насколько близко друг к другу посажены глаза. Если вы заметили это, то можно с уверенностью сказать, что мужчина достаточно эгоистичен, любит уединение и ценит свободу. Окольцевать такого будет крайне непросто. Такие люди очень тщательно выбирают друзей и возлюбленных. Они недоверчивы, но невероятно обаятельны.

У них есть тяга к точным наукам. Среди мужчин с близко посаженными глазами почти нет творческих личностей. Единственное исключение составляют музыканты, ведь музыку тоже можно в каком-то смысле назвать точной наукой. Такие мужчины еще в раннем возрасте находят цель в жизни, поэтому рано достигают успеха в выбранном направлении. Целеустремленность — их самая сильная черта.

Маленькие глаза





Мужчины с такими глазами часто являются пессимистами. У них вечно все не так, но зато они видят то, чего не видят другие. За осторожностью прячется пытливый ум и желание знать все обо всем. Мужчины с маленькими глазами крайне эрудированны в самых разных областях. У них есть врожденный талант к управлению людьми, к лидерству.

Подобным мужчинам порой не хватает ярких эмоций, но они не любят, когда в жизни все хаотично, скоротечно. Спокойствие для них важнее. Обладатели маленьких глаз склонны к философствованию, поэтому любое мало-мальски неприятное жизненное событие может сильно отразиться на их самооценке. Нередко такие представители сильного пола ставят во главу угла финансовую сторону жизни, а не духовную.