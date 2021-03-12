Что? На счету Чимина больше 40 ролей в постановках

Алексей Вольцев

Его даже хотели видеть главным героем в «Русалочке».

Правильно говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Чимин (Jimin), например, может похвастаться не только своим пением, но еще и актерским мастерством.

Так, у парня есть страница на IMDb, где написано, что он принимал участие в большом количестве постановок – 43. Фанаты его даже хотели сделать главным героем в «Русалочке».

Известно, что Чимин официально не снимался в художественных фильмах или телешоу. Скорее всего, 43 работы – это все клипы BTS. Среди них «Stay Gold», «Boy With Luv» и «Make It Right». Все они признаны короткометражными фильмами.

Напомним, что Чимин действительно увлекается актерской карьерой. Он в одном из интервью говорил, что, если бы был актером, то подражал бы Маколею Калкину (Macaulay Culkin), главному герою «Один дома».

Кстати, Чимин – единственный из всех парней BTS, кому так интересна актерская работа. Остальные ребята почему-то не сильно видят себя актерами, хотя у некоторых такой опыт есть.

Кто знает, может, через несколько лет мы будем смотреть корейские фильмы с Чимином в главной роли.