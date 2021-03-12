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Дания запретила вакцину AstraZeneca из-за смертельно опасных побочных эффектов

Дания запретила вакцину AstraZeneca из-за смертельно опасных побочных эффектовФото: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / Reuters

Дания в качестве меры предосторожности временно запретила использование вакцины от компании AstraZeneca. О таком решении властей сообщил в своем Twitter-аккаунте министр здравоохранения страны Магнус Хеунике.

Как отмечается, это связано с сообщениями об образовании тромбов у людей, сделавших прививку. «Вакцинация [препаратом от] AstraZeneca приостановлена в качестве предосторожности после сигнала о возможном серьезном побочном эффекте в виде смертельно опасных сгустков крови», — написал министр. В то же время он подчеркнул, что точная связь между введением вакцины и тромбозом пока не установлена, и заявил о необходимости тщательного расследования.

Ранее использование вакцины от AstraZeneca приостановили в Латвии, передавал портал BNN. Причиной также стали проблемы со здоровьем, однако указывалось, что речь идет об определенной серии препарата. Расследование обстоятельств смерти пациентки, привитой вакциной компании AstraZeneca и умершей спустя 10 дней после этого, проводили также в Австрии. Поступали данные о проявлениях негативных симптомов и от вакцин других производителей, в том числе Pfizer.

До этого в Европе пожаловались на перебои с поставками вакцины. Сообщалось, что AstraZeneca поставила в ЕС 10,7 миллионов доз препарата, в то время как до конца марта обещала поставить 40 миллионов доз.

В мире

По материалам: lenta.ru
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