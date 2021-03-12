Давосский форум удалил информацию о княгине Ольге после возмущений Порошенко

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости

Всемирный экономический форум, известный организацией встреч в швейцарском Давосе, удалил со своего сайта информацию о княгине Ольге, которую ранее включил в список выдающихся женщин, сформировавших мир, после возмущений бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В публикации от 8 марта, где ранее было описание княгини, появилась пометка со словами: «Правка: в предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили это упоминание из-за противоречивых исторических данных».

В четверг, 11 марта, Порошенко возмутился тем, что Всемирный экономический форум назвал княгиню Ольгу «российской правительницей и основоположницей современной России, а ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном». Политик пояснил, что «княгиня Ольга никак не может считаться прародительницей Российской Федерации, ведь Московское княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти». В связи с этим Порошенко призвал представителей форума «исправить ошибки».

Княгиня Ольга правила Киевской Русью с 945 по 960 год. Она была первой из древнерусских правителей, принявшей христианство.