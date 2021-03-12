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Денис Шведов: «Вернувшись с «Последнего героя», спросил у жены, что происходит»

Денис Шведов: «Вернувшись с «Последнего героя», спросил у жены, что происходит»

Вот уже более месяца актер в своих интервью опровергает информацию о разводе и уверяет: с супругой Александрой Розовской у них все хорошо. Будучи участником проекта «Последний герой», Шведов намеренно отвергал девушек, которые проявляли к нему симпатию.


Денис не устает повторять, что любит свою супругу. Шведов признался на премьере картины «Супернова», что журналисты одолели его вопросом про расставание с женой. «В моей жизни все тип-топ! Когда что-то кардинально изменится, обязательно сообщу. В реальности ветер этой сплетни дует явно от каких-то недоброжелателей», — рассуждает актер.

Сплетни появились после того, как актер вышел в свет с Ольгой Кавалай-Аксеновой. При этом Александра Розовская на премьерах с мужем не появлялась очень давно. «Нет ничего предосудительного в том, что могу встать на красной дорожке с кем-то из красивых девушек. Но нет же, обязательно напишут: «Шведов не выходит с женой в свет!». И обязательно ответят почему. Припишут имя какой-нибудь подружки в качестве новой спутницы жизни. В реальности, вернувшись со съемок «Последнего героя» в Занзибаре, сразу спросил у законной супруги Саши, что происходит. Она изумленно пожала плечами, посмотрела мне в глаза: «Такого, — говорит, — не ожидала!» — отметил актер.

Денис Шведов принимал участие в шоу «Последний герой» в этом году, заменив Сергея Одинцова. На проекте с актером флиртовала Саша Маслакова, но он отверг ее. 

«Если сам не захочу, то ко мне сложно подойти с разговорами! Нет, мне, конечно, приятно внимание красивой девушки, но… Во-первых, я женат и люблю свою жену. А во-вторых, остров вообще не предполагает даже мыслей о том, чтобы что-то с кем-то… Здесь выжить бы!» — говорил Денис.

По материалам «Экспресс-газеты»

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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