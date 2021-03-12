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Детки из клетки: мировую революцию сделают новые хунвейбины

Детки из клетки: мировую революцию сделают новые хунвейбины
© AFP 2021 / Tobias SchwarzЧитать ria.ru в
Виктория НикифороваВсе материалы

Популярная мыслительница Наоми Кляйн написала книжку для детей. Это не какие-то там сказки и стишки, это натуральное пособие по антигосударственной деятельности с подходящим названием "Как изменить все".

Кляйн призывает своих юных читателей протестовать против изменения климата путем забастовок, демонстраций, пикетов. Малолетним хунвейбинам предлагается организоваться в своеобразный "интернационал" через соцсети и вести революционную борьбу онлайн и офлайн. Судя по стилю изложения, пособие рассчитано на младшеклассников.

В мире

По материалам: ria.ru
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