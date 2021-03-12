Детки из клетки: мировую революцию сделают новые хунвейбины
Сегодня, 08:55 Анастасия Иванова
© AFP 2021 / Tobias SchwarzЧитать ria.ru в
Виктория НикифороваВсе материалы
Популярная мыслительница Наоми Кляйн написала книжку для детей. Это не какие-то там сказки и стишки, это натуральное пособие по антигосударственной деятельности с подходящим названием "Как изменить все".
Кляйн призывает своих юных читателей протестовать против изменения климата путем забастовок, демонстраций, пикетов. Малолетним хунвейбинам предлагается организоваться в своеобразный "интернационал" через соцсети и вести революционную борьбу онлайн и офлайн. Судя по стилю изложения, пособие рассчитано на младшеклассников.
По материалам: ria.ru