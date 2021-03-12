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Девять стран приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся

Девять стран приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за тромбоза у привившихсяФото: Monicah Mwangi / File Photo / Reuters

Девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Об этом сообщает «Би-би-си».

Так, Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.

Всего, по данным Европейского агентства лекарственных средств (EMA), на территории объединения было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca. В регуляторе не связывают это явление с применением вакцины, однако расследование случаев смерти продолжается.

Ранее сообщалось, что Германия не будет приостанавливать использование в стране вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, несмотря на сообщения о смерти получивших ее пациентов из-за образования тромбов. Там подчеркнули, что доказательств летального исхода именно из-за прививок пока нет.

В мире

По материалам: lenta.ru
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