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Дима Чайков благодарен друзьям, помогавшим ему после травмы

Дима Чайков благодарен друзьям, помогавшим ему после травмы

Дима Чайков уверяет, что может гордиться своим кругом общения. В отличие от Иры Пингвиновой, которая не только с ним не хочет общаться, но и всех друзей и подруг растеряла, Дима своими друзьями гордится. После недавней драки в клубе, когда ему сломали нос, друзья настолько поддерживали его, что даже еду привозили домой, стараясь облегчить ему жизнь.

По-разному складывается жизнь за периметром у бывших героев телестройки. Одни уверяют, что прекрасно себя чувствуют и хорошо зарабатывают, другие хвастаются счастливой личной жизнью,третьи, наоборот, держат личную жизнь в строгой тайне. Некоторые экс-участники близко общаются и за периметром, а кто-то остался совсем без друзей, пишет newstes.ru.
Дима Чайков уверяет, что у него просто отличные друзья, и он может гордиться своим кругом общения. После ухода с телестройки происходило много ситуаций, в которых он мог проверить своих друзей, поэтому сейчас может смело заявить, что его окружают настоящие друзья. Показательной стала ситуация, когда Диме в драке сломали нос.

«Можете ли вы гордиться своим кругом общения? Я да. После ухода с проекта происходило много ситуаций, в которых каждый проявлял себя по-разному.
И сейчас меня окружают те люди, в которых я не сомневаюсь. Я в этом убедился еще раз, когда мне сломали нос в драке, которой я заступился за друга своего друга!», - делится Чайков.


По мнению Димы, дружба проверяется не только временем, а и трудными ситуациями. Его друзья были готовы расплакаться, когда видели его избитого, предлагали ему помощь и откладывали свои дела ради него. Друзья приезжали к нему, привозили еду, постоянно звонили, все волновались о том, как он восстанавливается.

Чайеов благодарен всем, кто был рядом. Он решил не отмечать их в Инстаграм, но он надеется, что они и так все поймут и тоже будут на него рассчитывать, если попадут в непростую ситуацию. А вот у Иры Пингвиновой с друзьями напряженная ситуация. Ей даже Новый год не было с кем отметить. И то, что общие друзья стали на сторону Димы ее очень обижает. А, может, проблему нужно искать в себе?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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