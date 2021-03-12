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Дима Чайков счастлив, что у него есть верные и надежные друзья

Дима Чайков счастлив, что у него есть верные и надежные друзья
Можете ли вы гордиться своим кругом общения? Я да. После ухода с проекта происходило много ситуаций, в которых каждый проявлял себя по-разному. И сейчас меня окружают те люди в которых я не сомневаюсь. Я в этом убедился еще раз когда мне сломали нос, в драке которой я заступился за друга своего друга!

Говорят что дружба проверяется временем! Я убедился в обратном. Я видел как у людей которые не так давно меня знают, наворачиваются слезы на глазах, когда они смотрели на меня избитого! Мне предлагали помощь, откладывая свои дела и проблемы.

На протяжении того времени пока я восстанавливался у меня не переставал звонить телефон, друзья спрашивали как я себя чувствую, предлагали привести еду, приезжали в гости и находились со мной рядом. Друзья проверяются временем, а ценятся за поступки. Каждому из них я благодарен и ценю все, что для меня было сделано и делается. Я хочу, чтобы вы знали, что всегда можете на меня рассчитывать!
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По материалам: life-dom2.su
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