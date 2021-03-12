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Директор «Ленкома» сравнил зарплаты актеров в театре и кино

Директор «Ленкома» сравнил зарплаты актеров в театре и киноМарк ВаршаверФото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Директор «Ленкома» Марк Варшавер сравнил зарплаты актеров в театре и кино. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Кинематограф всегда платил больше, чем театр, но умный актер никогда в жизни не променяет роль в театре на кино. Можно задуматься, конечно, о работе в кино, если там интересный режиссер. Актер все равно должен играть в театре, хоть там и платят в десятки раз меньше», — считает заслуженный деятель искусств России.

По его мнению, лишь в театре возможно наладить диалог между зрителем и артистом. При этом в кино, как правило, берут именно тех актеров, которые реализовались на театральной сцене. Варшавер подчеркнул, что если кто-то из актеров «Ленкома» покинет учреждение ради участия в кинопроектах, второй раз этому человеку работу не предложат.

В феврале актриса Екатерина Волкова рассказала о заработках своих коллег. «Если актер служит в труппе государственного театра, у него зарплата 25-30 тысяч и выше (но не сильно)», — написала звезда «Ворониных» в соцсетях. Она отметила, что это небольшая сумма с учетом того, что такая занятость не позволяет подрабатывать где-либо еще. При этом такие сотрудники «защищены от пандемий» и, несмотря на коронавирус, получали летом зарплату, добавила знаменитость.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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