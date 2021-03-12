Директора школ Севастополя познакомились с московским виртуальным тренажером

Лидия Мартынова

Директора школ Севастополя познакомились с московским виртуальным тренажером «Успех каждого ребенка», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Тренажер помогает педагогам лучше понимать учеников, выстраивать продуктивные взаимоотношения с каждым ребенком и дает возможность все ситуации из реальной школьной жизни прожить виртуально.

Это первая в мире компьютерная программа, которая создает ситуации взаимодействия с виртуальными учениками и готовит педагога к профессиональному поведению в сложных педагогических ситуациях до того, как они произошли в реальной школе, с реальными детьми. В тренажере более 130 кейсовых ситуаций, решая которые, педагоги отрабатывают навыки эффективного взаимодействия с ребенком. Тренажер построен на основе математической модели влияния педагога на эмоционально-волевую сферу ученика.

«Тренажер «Успех каждого ребенка» представляет собой незаменимый, очень важный инструмент, который способен обучить каждого учителя правильно реагировать на эмоционально-словесные реакции ребенка, подбирать нужные слова, действия, мимику, которые влияют на эмоционально-волевую сферу ученика. Педагог тренирует быстроту реакции на сложившуюся ситуацию и учится принимать эффективные решения. Важно, что тренажер работает селективно, подстраиваясь под каждого учителя индивидуально», – сказала директор средней общеобразовательной школы № 3 города Севастополя Анжелла Евгущенко.

Работа на тренажере повышает уровень профессиональных компетенций педагога, необходимых для формирования успешной личности ребенка, и дает возможность организовать адресное обучение для каждого представителя школьной команды. В ходе занятий директора школ изучили, как устроены кейсовые ситуации, узнали, в чем особенность каждого из трех уровней тренажера, а также подробно разобрали принципы формирования мотивации достижения и эмоционального интеллекта у ребенка, смогли оценить и проанализировать свои педагогические действия при взаимодействии с виртуальными детьми.

«Прохождение всех трех уровней тренажера «Успех каждого ребенка» помогает учителям анализировать ситуации, быстро принимать правильные решения, следить за своим эмоциональным состоянием», – отметила директор школы № 55 города Севастополя Татьяна Лукашевич.