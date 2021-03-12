Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Директора школ Севастополя познакомились с московским виртуальным тренажером

Директора школ Севастополя познакомились с московским виртуальным тренажером

Директора школ Севастополя познакомились с московским виртуальным тренажером

Директора школ Севастополя познакомились с московским виртуальным тренажером «Успех каждого ребенка», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Тренажер помогает педагогам лучше понимать учеников, выстраивать продуктивные взаимоотношения с каждым ребенком и дает возможность все ситуации из реальной школьной жизни прожить виртуально.

Это первая в мире компьютерная программа, которая создает ситуации взаимодействия с виртуальными учениками и готовит педагога к профессиональному поведению в сложных педагогических ситуациях до того, как они произошли в реальной школе, с реальными детьми. В тренажере более 130 кейсовых ситуаций, решая которые, педагоги отрабатывают навыки эффективного взаимодействия с ребенком. Тренажер построен на основе математической модели влияния педагога на эмоционально-волевую сферу ученика.

«Тренажер «Успех каждого ребенка» представляет собой незаменимый, очень важный инструмент, который способен обучить каждого учителя правильно реагировать на эмоционально-словесные реакции ребенка, подбирать нужные слова, действия, мимику, которые влияют на эмоционально-волевую сферу ученика. Педагог тренирует быстроту реакции на сложившуюся ситуацию и учится принимать эффективные решения. Важно, что тренажер работает селективно, подстраиваясь под каждого учителя индивидуально», – сказала директор средней общеобразовательной школы № 3 города Севастополя Анжелла Евгущенко.

Работа на тренажере повышает уровень профессиональных компетенций педагога, необходимых для формирования успешной личности ребенка, и дает возможность организовать адресное обучение для каждого представителя школьной команды. В ходе занятий директора школ изучили,  как устроены кейсовые ситуации, узнали, в чем особенность каждого из трех уровней тренажера, а также подробно разобрали принципы формирования мотивации достижения и эмоционального интеллекта у ребенка, смогли оценить и проанализировать свои педагогические действия при взаимодействии с виртуальными детьми.

«Прохождение всех трех уровней тренажера «Успех каждого ребенка» помогает  учителям анализировать ситуации, быстро принимать правильные решения, следить за своим эмоциональным состоянием», – отметила директор школы № 55 города Севастополя Татьяна Лукашевич.

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

«Буковель» закрывают на карантин с 13 марта
«Буковель» закрывают на карантин с 13 марта
Александр Липовой публично обратился к Саше Кабаевой: «Дай мне увидеть сына!»
Александр Липовой публично обратился к Саше Кабаевой: «Дай мне
Дмитрий Нагиев: «Меня перестали раздражать чужие дети. Думал, что неизлечим»
Дмитрий Нагиев: «Меня перестали раздражать чужие дети. Думал, что
«Яндекс» задумался о покупке нового банка после срыва сделки с Тиньковым
«Яндекс» задумался о покупке нового банка после срыва сделки с
Цена бензина в России побила исторический рекорд
Цена бензина в России побила исторический рекорд
Российский рынок обновил исторический максимум
Российский рынок обновил исторический максимум
Краснодарские судьи назвали сообщения о случаях коррупции лживыми
Краснодарские судьи назвали сообщения о случаях коррупции лживыми
В Ингушетии открыли детский сад на 220 мест
В Ингушетии открыли детский сад на 220 мест
Директора школ Севастополя познакомились с московским виртуальным тренажером
Директора школ Севастополя познакомились с московским виртуальным
Финалы Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы прошли в нескольких российских регионах
Финалы Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической
Пригожин раскритиковал белорусских участников Евровидения
Пригожин раскритиковал белорусских участников Евровидения
Простила ли Карина Кросс экс-возлюбленного Даву за предательство?
Простила ли Карина Кросс экс-возлюбленного Даву за предательство?

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после смертей пациентов
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
СМИ сообщили об обсуждении в ЕС новых санкций против России
СМИ сообщили об обсуждении в ЕС новых санкций против России

Еще по теме

В виртуальном тренажере для московских классных руководителей появилась функция «помощник»
Ректоры институтов повышения квалификации оценили московский виртуальный тренажер для директоров школ
В Москве создали виртуальный тренажер для классных руководителей
Управленческий тренажер теперь доступен в формате индивидуальных и групповых сессий для работников образовательной сферы