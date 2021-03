Дмитрий Колдун рассказал о смене композиции для выступления на "Евровидении" от Белоруссии

Влада Некрасова

Напомним, вокруг белорусской группы "Галаса ЗМеста" возник скандал — в композиции, с которой коллектив планировал выступать на "Евровидении", усмотрели политический подтекст. В свете этой истории певец Дмитрий Колдун вспомнил о ситуации, в которой он оказался в 2007 году."Песню Get up, get down, с которой я должен был выступать на "Евровидении" 2007 года, подготовил композитор и продюсер Дмитрий Дробыш. В самый последний момент выяснилось, что эта композиция была в альбоме какой-то финской группы. То есть, участвовать в конкурсе с этой песней было нельзя. Поэтому я проходил отбор с какой-то своей песней. Потом появилась композиция Work Your Magic, с которой я выступал", — рассказал Колдун, отметив, что участникам "Евровидения" нередко приходится менять композиции.Певец добавил, что песню на конкурс могут не допустить к участию, если она слишком длинная. "Существуют ограничения по времени — например, песню могут дисквалифицировать, если она длиннее трех минут. Что касается политических факторов, то я не помню, чтобы песни дисквалифицировали из-за них", — сказал Колдун.