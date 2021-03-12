Дмитрий Нагиев: «Меня перестали раздражать чужие дети. Думал, что неизлечим»

Лидия Мартынова

Дмитрий Нагиев давно ведет шоу «Голос.Дети», но, как оказалось, ему всегда было сложно взаимодействовать с юными участниками. Сейчас этой проблемы уже не существует.

Очередной выпуск шоу «Голос.Дети» был не лишен откровений. Сначала наставники уже традиционно спорили из-за участников, успевая попутно задеть друг друга. А потом деркое заявление сделал и Дмитрий Нагиев. Ведущему так сильно понравилось выступление одной из конкурсанток, что он неожиданно сделал для себя открытие.

«Ты так выступила, что я поймал себя на мысли: меня перестали раздражать чужие дети. А я ведь уже очень давно здесь работаю. Думал, что неизлечим», — пошутил ведущий.

Ранее Нагиев признавался, что работать над детской версией «Голоса» намного сложнее, чем над взрослой. Дело в том, что ведущему постоянно приходится утешать ребят, которые не смогли пройти отбор. Некоторые юные артисты очень близко к сердцу принимают провал на конкурсе, выводя из душевного равновесия и себя, и самого Дмитрия.

Нынешний сезон «Голоса» породил уже немало скандалов. Так, многих зрителей возмутило приглашение Егора Крида в качестве наставника. По мнению фанатов проекта, артист пока ничему не может научить юных конкурсантов, поскольку сам не обладает высоким уровнем вокального мастерства.

Нагиев также не смог скрыть свое возмущение по данному поводу. Общаясь с журналистами, Дмитрий заявил, что пока Егор не сделал ничего значительного в жизни, поэтому вряд ли способен как-то помочь начинающим музыкантам.

Так или иначе, на шоу Нагиеву и Криду пока удается нормально взаимодействовать.Гораздо чаще Егор ссорится с Бастой, чем с ведущим. Так, недавно рэпер обвинил кумира молодежи в том, что тот имеет завышенную самооценку. По мнению Басты, Крид слишком любит себя, и это мешает ему работать на «Голос. Дети».