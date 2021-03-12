«До сих пор письма начинают с Пчелы: Майков устал от сравнения с героем из «Бригады»

Алексей Вольцев

Известный актер, который сейчас задействован в проекте «Девушки с Макаровым», многим запомнился по роли в популярном сериале «Бригада». Вспоминать о нем Майков уже не любит.

Майков считает, что это зрители начали олицетворять его лишь с Пчелой из популярного проекта. Он сам не очень любит этого персонажа. «Люди часто воспринимают героя и актера, его сыгравшего, как одно целое. Сериал «Бригада» получился ярким, можно сказать, культовым. Мы случайно сняли соцзаказ — фильм-сказку, оправдывающий девяностые годы. Но я и не считаю Пчелу своей самой удачной актерской работой, у меня были поинтереснее роли — например, в «Изменах» или «Курсантах», — делится актер.

В молодости 45-летний Майков даже немного подражал своему герою, ходил с длинными волосами и носил плащ. Он считает теперь, что вел себя так по неопытности. «Почему-­то до сих пор многие ищут во мне того героя, и могу рассказать немало историй, когда я грубо посылал в ответ людей, которые ко мне приставали, а им это нравилось. Ведь я вел себя именно так, как должен вести Пчела. Потому многие не хотят идти на мои концерты: крутой бандит не может играть в рок-­группе! До сих пор мне пишут письма: «Пчела, Пчела» — а уже двадцать лет прошло. Я даже не тот Майков, которым тогда был. От него остались только имя и некоторые воспоминания», — признался Павел.

Артист признается, что всегда очень любил то, чем он занимается. «Но раньше я был пожизнерадостнее, конечно. У меня такой роман с моей профессией получился, как если бы у меня была любимая, но страшно гулящая жена, которая изменяет мне со всеми подряд. И мне говорят: «Как же ты можешь с ней жить?! Брось ее!» А я отвечаю: «Не могу, братцы, люблю», — рассуждает артист.

В личной жизни у Павла давно все стабильно. У него есть взрослый сын Даниил, который родился в его браке с Екатериной Масловской. С 2006 года Майков женат на актрисе Марии Саффо, с которой он по-настоящему счастлив. «Нам просто повезло. Могло бы все сложиться иначе. А сейчас я иногда смотрю на нее и сам в свое счастье не верю. Она оборачивается, спрашивает: «Паш, ты чего?» — «Да ничего, просто смотрю». Она может быть невыспавшейся, с волосами растрепанными, — а для меня красавица, любуюсь ею, и меня переполняет нежность», — рассказал Павел в интервью WomanHit.