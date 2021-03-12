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Доктор Мясников объяснил смерти после вакцинации AstraZeneca

Доктор Мясников объяснил смерти после вакцинации AstraZenecaАлександр МясниковФото: Владимир Песня / РИА Новости

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников объяснил смерти европейских граждан после вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Свое мнение он высказал в эфире НСН.

По его словам, у умерших из-за тромбоза после прививки пациентов были риски для их образования. Доктор напомнил, что возникновение тромбов всегда опасно, однако вероятность летального исхода зависит от масштабов.

Мясников добавил, что ни одна вакцина не обладает 100-процентной безопасностью. «Сегодня, как мы знаем, при всех прививках не от COVID-19 на миллион введений примерно одно серьезное осложнение. Поэтому говорить, что AstraZeneca смертельно опасна, нельзя», — пояснил он.

Врач также отметил, что российская вакцина все равно не попадет на европейский рынок из-за экономических соображений. «Страны ЕС не перейдут на "Спутник V", пока их жареный петух в одно место не клюнет. Но клюнет он их скоро, и дело тут не в проблемах с AstraZeneca, а просто в недостатке объемов производства вакцин и их доставкой», — предрек телеведущий.

На данный момент девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.

Всего, по данным Европейского агентства лекарственных средств (EMA), на территории объединения было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca. В регуляторе не связывают это явление с применением вакцины, однако расследование случаев смерти продолжается.

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По материалам: lenta.ru
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