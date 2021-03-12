Доктор Мясников описал ситуацию с коронавирусом в Европе как «мракобесие»

Вадим Карасев

Фото: Gonzalo Fuentes / REUTERS

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников описал ситуацию с коронавирусом в странах Европы как «мракобесие». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Он рассказал, что из-за карантина, «допустим, в Париже просто как после атомной войны, нейтронной бомбы, смотреть невозможно». Доктор отметил, что в Европе введен более жесткий карантин, чем в России в прошлом году. При этом в России с пандемией справляются намного лучше, чем в других странах, на это среди прочего указывает более низкая смертность среди инфицированных.

Мясников пояснил, что отечественная медицина действует по проверенному «старому доброму алгоритму военной медицины».

9 марта Мясников посоветовал прививаться даже тем людям, кто уже перенес коронавирус, заявив, что прививка в таком случае никакого вреда не принесет. Отвечая на вопрос о том, нужна ли прививка переболевшим, специалист заметил, что может дать только «осторожный ответ»: вакцинация необязательна. Он уточнил, что далеко не все люди знают, переболели ли они и имеют ли антитела. При этом доктор добавил, что все новые мутации COVID-19 вытесняют предыдущие, и нет уверенности в способности антител защищать и от других разновидностей вируса, в отличие от вакцины.

Ранее Мясников высказался об идее ввести специальные ковид-паспорта для вакцинированных. В беседе с телеведущим Владимиром Соловьевым в шоу «Полный контакт» на YouTube он также оценил введение обязательной вакцинации. «Я все-таки сторонник этой непопулярной меры в том плане, что обязательно [вакцинировать от коронавируса] не надо. Но я вот, как ни странно, за ковид-паспорта, за то, чтобы были преференции вакцинированным», — поделился Мясников.