«Доводила меня до слёз», — Татьяна Котова рассказала о деспотизме Джанабаевой во времена «ВИА Гры»

Анастасия Иванова

Не секрет, что именно Альбину Джанабаеву некоторые девушки из «золотого» состава «ВИА Гры» обвиняют в том, что с ее появлением в группе началась резкая текучка кадров. По словам многих исполнительниц, сотрудничавших с девушкой, пребывание в коллективе омрачалось сразу же, как только на горизонте виднелся силуэт Джанабаевой. Она вела себя так, будто являлась создателем всего музыкального проекта, однако, как считает Татьяна Котова, весь ее наигранный деспотизм — это следствие любви к Меладзе и попытки оградить его от других привлекательных женщин, каких на съемочных площадках было множество. Но однажды Тане даже удалось увидеть, как Альбина рыдает.

«По лицу было видно, как ей тяжело. Однажды я даже заметила слезы у нее на глазах. Меня это потрясло. Никогда не думала, что эта женщина может плакать. Скорее уж доводить до слез других…» — отмечает Татьяна Котова.

Было очевидно, что Меладзе важен для нее. Он невольно стал тем, ради кого Джанабаева и надела маску «деспотичной железной леди».

«Ей тридцать один. Совсем немного! По-моему, возраст — вообще чепуха, важен внутренний стержень. А она, видимо, настолько сильно переживает свое взросление, что выплескивает злобу на тех, кто рядом: обслуживающий персонал, музыкантов, девочек», — цитирует секреты Котовой «Главред».

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