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Друг Моргенштерна рассказал о сауне с эскортницами и блинами

Друг Моргенштерна рассказал о сауне с эскортницами и блинамиФото: @slavamarlow

Музыкант и саунд-продюсер Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб) рассказал о поездке с рэпером Моргенштерном в сауну в компании эскортниц после одного из концертов. Этой историей он поделился на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Выпуск доступен на YouTube.

21-летний исполнитель, известный по совместным работам с Моргештерном, признался, что после выступления в Краснодаре рэпер попросил организатора устроить им поездку в сауну с «девочками». «Я подумал, что это шутка, а оказалось, что нет», — поделился друг Моргенштерна.

По его словам, сауна оказалась «лакшери» и «как будто из 90-х», а девочки были «уже из 2000-х». Отвечая на вопрос телеведущего Ивана Урганта, что они там делали, Готлиб подчеркнул, что он пытался есть блины. Музыкант вспомнил, что четыре раза заказывал в сауну этот продукт, однако одна из девушек постоянно съедала его порцию.

«Голодные эскортницы Краснодара вырывали блин изо рта Slava Marlow, бедного мальчика», — пошутил над его историей шоумен.

В ходе программы саунд-продюсер также рассказал, что не употребляет алкоголь, и раскрыл причину участия в передаче «Давай поженимся!». В декабре 2020-го телеведущая Лариса Гузеева вместе с Моргенштерном выбрали невесту для его друга Slava Marlow. После встреч со всеми тремя претендентками Гузеева высказала мнение, что жениху больше всего подходит девушка по имени Марина, которая переехала из Японии в Россию десять лет назад. В итоге музыкант появился с ней на сцене.

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По материалам: lenta.ru
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