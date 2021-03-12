Ефремов встал на путь исправления в колонии

Вадим Карасев

У Михаила Ефремова появился шанс получить хорошую первую характеристику в колонии. Она выдается спустя полгода после заключения — считается, что именно столько времени нужно, чтобы понять, осознал ли осужденный свою вину и планирует ли исправиться, пишет MK.

Актер, судя по всему, намеревается "заслужить" своим поведением положительный документ, который будет предоставлен суду во время кассационной жалобы. Он не дерзит руководству, не ругается с сокамерниками и трудится на благо общества.

"О Михаиле Олеговиче только хорошие отзывы. Он дисциплинирован, выполняет все нормы, не конфликтует ни с начальством, ни с сокамерниками, на замечания и предложения сотрудников колонии реагирует адекватно. Осужденный продолжает трудиться в цеху, он вставляет "молнии" в одежду, а когда можно — общается по телефону с женой Софьей Кругликовой и детьми", — рассказал журналистам источник.

Ранее NEWSTES писал, что Ефремова номинировали на премию "Ника" за роль второго плана в фильме Андрея Смирнова "Француз".