Егор Дружинин – съемки в кино, скандальный уход из «ТАНЦЕВ» и брак с кузиной Цискаридзе

Алексей Вольцев

Наследник знаменитого театрального постановщика не сразу пошел по стопам папы. Довольно поздно Егор Дружинин вплотную занялся танцами, но в итоге превратился в прекрасного хореографа. Почему же не все коллеги находили с ним общий язык?

12 марта 49-й день рождения отмечает Егор Дружинин, без которого мы уже не можем представить проект «ТАНЦЫ» на ТНТ. Эпизод, когда пять лет назад хореограф покинул кресло наставника шоу «Танцы. Битва сезонов», канул в прошлое, в отличие от конфликтов Егора с Мигелем. Почему же в отношениях членов жюри царит постоянное напряжение? С кем еще не ладил Дружинин, почему не сразу обрел призвание и как создал крепкую семью — в праздничную для хореографа дату отвечаем на все эти вопросы.

Между кино и танцами

Егор вырос в семье хореографа Владислава Дружинина, и было бы логично предположить, что мальчик пойдет по стопам отца. Однако сперва наследник театрального режиссера прославился как актер, сыграв главную роль в картине «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и в ее продолжении.

«Могу сказать честно, что в той среде, где я обитал, у меня не было явных поклонников. Одноклассники отнеслись не то чтобы с пониманием, но приняли ситуацию такой, какая она есть: да, вот Егор снялся в кино, — рассказывал Дружинин. — А дальше началась будничная, повседневная жизнь. Потом, популярность, так или иначе, связана с деньгами, с материальным благополучием. Естественно, в ту пору детям-артистам больших денег не платили. Равно как не платили больших денег никому из актеров. Поэтому жили мы скромно, в нашей коммунальной квартире в Питере, с большим количеством соседей, без горячей воды, все как полагается. Я не стал подъезжать в школу на лимузине, а продолжал ездить на автобусе, как и раньше».

Знакомых не удивило, что после громкого дебюта Дружинин поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и попал в местный ТЮЗ. Гораздо необычнее было то, что в 18 юноша погрузился в учебу в балетной школе, а в 1994-м уехал совершенствоваться в Нью-Йорк.

«С одной стороны, мне очень хотелось реализовать свое желание танцевать, а с другой — я понимал, что как актер нахожусь не на своем месте и делаю не то, что мне нравится... Танец — это та вещь, с которой я жил долгое время и не мог себя посвятить. Сначала не было времени, потом — смелости. Я рос, становился старше и понимал, что в таком возрасте заниматься хореографией поздно. Америка казалась той страной, где начинать никогда не поздно. И я поехал туда и начал», — пояснял Егор.

За границей

Не стоит думать, что жизнь в США была сказочной. Во-первых, еще в студенчестве Егор влюбился в танцовщицу Веронику Ицкович, двоюродную сестру Николая Цискаридзе, и незадолго до отъезда женился на ней. Молодые люди полагали, что официальный брак поможет видеться чаще, но вышло наоборот: супругу неохотно пускали в Америку. Разлука с женой и стресс вылились для Дружинина в сильнейшую депрессию.

Во-вторых, работал хореограф в Нью-Йорке на износ: официантом, посудомойщиком, грузчиком, — лишь бы добыть денег не то что на учебу, а хотя бы на пропитание. «Мне надо было хотя бы семестр отучиться платно, но этих денег как раз не было. Я потерял волосы в результате стресса — поменялось питание, жизнь... Больше скажу: в какой-то мере питания не было», — признавался Егор в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1».

К счастью, на горизонте вовремя появился Михаил Барышников, учившийся когда-то с отцом Дружинина в академии балета. Выслушав историю Егора, Михаил оставил свои контакты и предложил связаться в случае чего. Впав в отчаяние, молодой танцовщик обратился к старшему коллеге, и тот оплатил обучение.

Возвращение домой

Америка закалила Егора и подарила ему бесценный опыт, но развиваться и творить он мечтал на Родине. Еще одной причиной возвращения в Россию стала беременность супруги: хореограф хотел, чтобы дочь Саша родилась там, где ее будут окружать кузены, бабушки и дедушки. Позднее у пары появились еще и сыновья — Тихон и Платон.

Итак, вернувшись домой, Дружинин стал хореографом танцевального коллектива петербургского ресторана «Валхалл». Затем Егор начал сотрудничать со звездами эстрады, делая из их выступлений красочное шоу. Так, работой Егора Дружинина остались довольны Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, «Блестящие», участники «Фабрики звезд». Сложности возникли лишь с организацией юбилейного концерта для требовательной Аллы Пугачевой. Даже жена Вероника возмущалась выходками Примадонны.

«У Вероники есть авторитеты, но как бы уважительно она ни относилась к человеку, если он ранит или обижает меня, тут берегись, — отмечал Дружинин в YouTube-шоу Dancetory. — Я ее удерживал за руки и за ноги, пока мы делали концерт Пугачевой. Она бы даже Алле Борисовне не постеснялась сказать в глаза, если бы ее что-то смущало. Понятное дело, что исторически они в разных категориях находятся. То, что Алла Борисовна сделала для нашей культуры, конечно, дорогого стоит. Она навсегда вошла в историю. Но по-бытовому, как женщины, думаю, они друг друга стоят. Там еще непонятно кто сильнее».

Конфликтные ситуации

Увольнения

В истории с Пугачевой речь шла лишь о недопонимании, но случались в жизни Дружинина и более острые ситуации. С 2014-го хореограф регулярно становился членом жюри шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, но в 2016-м демонстративно покинул съемки проекта из-за несогласия с вердиктом телезрителей: публика, по мнению наставников, часто голосовала необъективно, из-за чего из конкурса выбывали настоящие профессионалы.

Менее чем через год Егор лишился еще одной работы: поста режиссера 3D шоу-мюзикла «Джумео». Дружинин говорил, что принял решение уйти из проекта, так как узнал о желании компании Let it show продать техническую составляющую спектакля за океан. Однако источники на площадке сообщили, что дела обстояли иначе.

«Изначально над «Джумео» трудились два режиссера — один с российской стороны, это как раз Егор, другой — Даниэл Катнер, широко известный за границей, — рассказывала «NewsTes.ruу» Ксения Дмитренко, директор по коммуникациям Let it show. — Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы потом наш мюзикл прошел и на Бродвее. За это как раз и отвечала американская сторона, курирующая подготовку проекта. Когда к нам приехали наши коллеги из США, оказалось, что мюзикл совершенно не готов. Премьеру, намеченную на 23 марта, пришлось перенести на 13 апреля, а с Дружининым расторгнуть договор».

Мигель и Цискаридзе

Потом Егор влился в жюри шоу «Танцуют все!», ну а в 2018-м вернулся в «ТАНЦЫ», отметив, что успел отдохнуть, набраться сил и новых идей. Коллегами хореографа по шоу стали Татьяна Денисова и Мигель. С последним у Дружинина сложились непростые отношения.

«Мигель, конечно, талантливый человек. В отличие от него, я его уважаю. Если я и был для него профессиональным авторитетом, то сейчас им не являюсь. Он достаточно четко дал понять, что уважительно ко мне не относится. Мигель меня терпит как партнера по «ТАНЦАМ». Потому что понимает: во многом наше с ним противостояние — основа конфликта, который делает проект интересным», — рассуждал хореограф в YouTube-шоу «Стрелец-молодец».

Часто в СМИ муссировалась и «холодная война» между Егором и Николаем Цискаридзе, ставшим крестным отцом Александры. По мнению Дружинина, в юности Николай попросту ревновал к нему двоюродную сестру, с которой был очень близок.

«Он в этом плане по-хорошему эгоистичен, ему очень важно, что «вот это — мое». И Николай меня был вынужден принимать, — резюмировал Дружинин. — Но, конечно же, не упускал случая время от времени в чем-то меня «ущипнуть». Какие-то очевидные вещи он во мне закреплял, говорил, что «да, небесталанный», в свойственной ему манере. Цискаридзе — гений, и гениям прощается очень многое. Я думаю, что Николай лучше, чем кто бы то ни было, знает, что он не подарок. Мы работали с ним три раза, Бог троицу любит — и хватит. Ой, нет, даже не три — четыре».

Несмотря на все сложности, Егор Дружинин смог добиться уважения коллег, стать театральным режиссером, заслуженным артистом России и, конечно, создать крепкую семью. 27 лет назад хореограф и его возлюбленная Вероника просто расписались, но в ближайшее время планируют устроить близким праздник и с размахом отметить годовщину союза, фактически, сыграв вторую свадьбу.

«Романтику в отношениях нужно поддерживать тем, кто испытывает дефицит внимания, — подчеркивал Дружинин. — А мы с Никой вместе больше 25 лет. Воспитываем троих детей, сочиняем спектакли, играем в них, ссоримся и миримся, соглашаемся друг с другом и спорим, поддерживаем наших близких, приятелей и друзей, ездим по всему свету, помогаем в беде, радуемся победам, добиваемся взаимности, потому что влюблены».