Евгений Гришковец: "Я ужасно страдал, пока был в моде"

Лидия Мартынова

В Театре имени Пушкина премьера — спектакль "Между делом". Автор и постановщик — Евгений Гришковец. О том, почему его публика не взрослеет, какой анекдот про себя он любит и сложно ли было работать на одной сцене с новым худруком "Гоголь-центра" Евгением Аграновичем, писатель рассказал в интервью РИА Новости.

— В основе пьесы "Между делом" — реальная история: талантливая девушка попадает за решетку из-за своего молодого человека, а известный писатель пытается ей помочь. У главной героини, художницы Зинаиды Серебровой, есть реальный прототип. Ей пьеса как?

— Анна сейчас в колонии, осуждена на длительный срок. Она читала пьесу, ей многое не нравилось: например, то, что Зинаиду другие персонажи часто называют дурой. Еще юной барышне было небезразлично, кто будет ее исполнять. Она успокоилась, когда узнала, что это Таисия Вилкова и Елизавета Кононова.

— Труппу с Анной познакомили?

— Да, как-то раз после прогона, когда мы разбирали ошибки, поступил звонок из колонии. Обратной-то связи нет, только оттуда можно набирать. Я включил ее на громкую связь. Это было удивительно трогательно: актеры вдруг услышали ее голос, могли с ней поговорить. Анна не художница, как в пьесе, а поэтесса и певица. Так что она нам решила спеть. А артисты, которым я до этого воспроизводил ее песни, вдруг подхватили. Для нее это было очень радостно. Она поняла, что где-то там, в Москве, знают ее творчество и ставят про нее пьесу.

© Фото : предоставлено пресс-службой театра/Александр Иванишин

Сцена из спектакля "Между делом" Евгения Гришковца в Театре имени Пушкина

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Сцена из спектакля "Между делом" Евгения Гришковца в Театре имени Пушкина

— Напротив, я хотел, чтобы он был совсем не похож на меня. Во многом ориентировался на своего друга Алексея Аграновича, под которого я в известной степени и задумывал эту пьесу, хотя еще даже не знал, что он будет в ней играть главную роль, а я ее сам ставить. С Лешей мы давно общаемся, он интересный человек и глубокий собеседник.

— Зато теперь у вас в спектакле занят новый худрук "Гоголь-центра". С ним было легко?

— С одной стороны, сложно, с другой — интересно. Так как Леше с его небольшим театральным опытом пришлось выступать на большой сцене, он задавал много вопросов.