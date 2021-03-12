Евгений Гришковец: "Я ужасно страдал, пока был в моде"
— В основе пьесы "Между делом" — реальная история: талантливая девушка попадает за решетку из-за своего молодого человека, а известный писатель пытается ей помочь. У главной героини, художницы Зинаиды Серебровой, есть реальный прототип. Ей пьеса как?
— Анна сейчас в колонии, осуждена на длительный срок. Она читала пьесу, ей многое не нравилось: например, то, что Зинаиду другие персонажи часто называют дурой. Еще юной барышне было небезразлично, кто будет ее исполнять. Она успокоилась, когда узнала, что это Таисия Вилкова и Елизавета Кононова.
— Труппу с Анной познакомили?
— Да, как-то раз после прогона, когда мы разбирали ошибки, поступил звонок из колонии. Обратной-то связи нет, только оттуда можно набирать. Я включил ее на громкую связь. Это было удивительно трогательно: актеры вдруг услышали ее голос, могли с ней поговорить. Анна не художница, как в пьесе, а поэтесса и певица. Так что она нам решила спеть. А артисты, которым я до этого воспроизводил ее песни, вдруг подхватили. Для нее это было очень радостно. Она поняла, что где-то там, в Москве, знают ее творчество и ставят про нее пьесу.© Фото : предоставлено пресс-службой театра/Александр Иванишин
Сцена из спектакля "Между делом" Евгения Гришковца в Театре имени Пушкина
Сцена из спектакля "Между делом" Евгения Гришковца в Театре имени Пушкина
— Напротив, я хотел, чтобы он был совсем не похож на меня. Во многом ориентировался на своего друга Алексея Аграновича, под которого я в известной степени и задумывал эту пьесу, хотя еще даже не знал, что он будет в ней играть главную роль, а я ее сам ставить. С Лешей мы давно общаемся, он интересный человек и глубокий собеседник.
— Зато теперь у вас в спектакле занят новый худрук "Гоголь-центра". С ним было легко?
— С одной стороны, сложно, с другой — интересно. Так как Леше с его небольшим театральным опытом пришлось выступать на большой сцене, он задавал много вопросов.