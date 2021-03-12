Финал конкурса «Мастер года» в 2021 году пройдёт в Москве

Влада Некрасова

Всероссийский конкурс «Мастер года» проводится для мастеров производственного обучения или преподавателей учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик профессионального цикла, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Кандидаты на участие в конкурсе выдвигаются руководителями образовательных организаций. Конкурс включает три этапа: отборочный (1 февраля-31 марта 2021 г.), региональный (1 апреля-31 мая 2021 г.) и заключительный (октябрь 2021 года).

Кандидатов, успешно прошедших I отборочный этап, ждут конкурсные испытания II этапа соревнований, такие как «Я – мастер» (видеозапись выступления, посвящённого рассказу о личной практике подготовки обучающихся) и «Открытый мастер-класс» (учебное занятие со специально подобранной группой обучающихся), затем – испытания III этапа: «Онлайн-урок» по заранее подготовленному сценарию.

По итогам конкурса не позднее 7 дней после окончания III этапа будут определены десять победителей, которым будет присвоено звание «Мастер года». Победители и финалисты также награждаются дипломами и ценными призами. Ознакомиться с официальной документацией и правилами участия можно на сайте конкурса.

Всероссийский конкурс «Мастер года» направлен на выявление талантливых педагогических работников, повышение престижа педагогического труда, трансляцию передовых идей в области профессионального образования и подготовки кадров, а также изучение и распространение лучшего педагогического опыта.