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Финалы Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы прошли в нескольких российских регионах

Финалы Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы прошли в нескольких российских регионах

309 старшеклассников приняли участие в финалах шестой Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) для учащихся 8–11-х классов в 2020/21 учебном году по профилям «Водные робототехнические системы», «Водные робототехнические системы: Технологии виртуальной реальности», «Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии», «Искусственный интеллект», «Умный город» и «Умный город: Разработка игр». Финальные этапы Олимпиады, которая проводится при поддержке Минпросвещения России, продлятся до 17 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Финалы по разработке игр, водных робототехнических систем, приложений виртуальной реальности прошли в очном формате на площадке Дальневосточного федерального университета. Призёрами и победителями стали участники из Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Самарской и Томской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Башкортостан, Красноярского и Приморского краёв.

Соревнования по профилям «Искусственный интеллект», «Умный город» и «Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии» проходили в распределённом формате: финалисты работали над командными инженерными задачами, не покидая своих регионов. По итогам соревнований 28 участников получили приглашение на церемонию награждения в Москву, где и объявят победителей в отдельных номинациях.

В числе победителей и призёров направления «Умный город» – старшеклассники из республик Башкортостан и Крым, Алтайского и Краснодарского краёв, Саратовской и Томской областей.

Участники профиля «Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии», помимо решения традиционных теоретических задач в области биологии, биохимии, программирования и инженерного дела, создавали персонализированную сити-ферму: с помощью удобрений, реагентов и необходимого оборудования команды должны были вырастить как можно большее количество растений. Среди призёров и победителей олимпиады – старшеклассники из Волгоградской, Липецкой, Московской и Новосибирской областей, Удмуртской и Чувашской республик.

Олимпиада Кружкового движения НТИ – первая российская командная инженерная олимпиада для школьников и студентов, которая проводится Кружковым движением НТИ, АНО «Платформа НТИ», Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией совместно с крупнейшими вузами и технологическими компаниями. В 2020/21 учебном году соревнования проходят по 28 направлениям. На Олимпиаду для 8–11-х классов зарегистрировались более 80 тысяч школьников из 85 регионов России.

Общество

По материалам: edu.ru
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