Фонд национального благосостояния может пополниться на 2 трлн рублей по итогам 2021 года

Вадим Карасев

Минфин допустил пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) по итогам текущего года на более чем 2 трлн руб.

"При сохранении текущих уровней нефтяных котировок и валютного курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2021 году превысят 2 трлн руб. По итогам года эти средства будут перечислены в Фонд национального благосостояния", — рассказали корреспондентам РБК в пресс-службе.

За январь 2021 года объем Фонда национального благосостояния вырос на 103,6 млрд рублей. Суммарно он сейчас составляет 13 трлн 649 млрд (13 трлн 545 млрд на 1 января).



Также в январе реализовали 64,2 млн долларов США, 55,1 млн евро и 11 млн фунтов стерлингов, получив в итоге немногим более 11 млрд рублей. Эти средства поступили на счет для финансирования дефицита бюджета, в 2021 году с него потратят в сумме 95 млрд.

Согласно отчету Минфина, еще в январе были конвертированы средства ФНБ с депозитов ВЭБ. Их вернули еще в 2020 году, а в прошлом месяце конвертировали в 70,7 млн долларов США, 58 млн евро и 11,5 млн фунтов стерлингов. Федеральный бюджет получил и доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в общем размере 504,5 млн.

