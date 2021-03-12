"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США

Влада Некрасова

Девятая часть блокбастера "Форсаж-9" выйдет в России в прокат 20 мая, мировая премьера назначена на 25 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Universal Pictures в России.

Мировая премьера картины изначально была запланирована на 21 мая 2020 года, а затем неоднократно переносилась из-за пандемии.

"Релиз в России состоится 20 мая", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о выходе картины в прокат.

В девятой части блокбастера мирная жизнь Доминика Торетто (Вин Дизель) нарушается, когда кибертеррорист Сайфер решает отомстить Доминику за все свои провалы, произошедшие по его вине.