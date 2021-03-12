ФСИН планирует отправлять заключенных на уборку Арктики

Вадим Карасев

Директор ФСИН Александр Калашников рассказал на итоговой коллегии ведомства, что служба планирует отправлять заключенных на работы по очистке территорий Арктики от загрязнений. По его словам, такая договоренность уже достигнута с руководством Красноярского края, администрацией города Норильска.

В прошлом году ФСИН изучала возможность принудительно направлять осужденных на подобные работы. Начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества ФСИН Елена Коробкова говорила, что администрация Норильска выделила помещение для создания исправительного центра на 56 человек. В Архангельской области требовалось разобрать 15 незаконных свалок.

"Таким образом, организациям, осуществляющим очистку арктической зоны, предлагается осуществить взаимовыгодное сотрудничество с ФСИН РФ по привлечению к таким работам осужденных к принудительным работам. Уголовно-исполнительная система заинтересована в расширении использования труда осужденных к принудительным работам и готова предоставлять необходимое количество рабочей силы", - уточнила она.

Ранее NEWSTES писал, что Ульяновская тюрьма требует от одного из заключенных деньги на его содержание.