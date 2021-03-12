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«Гарик на меня обижен»: Кристина Асмус рассказала, в каких отношениях она сейчас с Харламовым

«Гарик на меня обижен»: Кристина Асмус рассказала, в каких отношениях она сейчас с Харламовым

Актриса поделилась информацией о личном.

Летом прошлого года одна из самых крепких пар шоу-бизнеса Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о своем разводе. Многие думали, что все это – шутка, однако они действительно расстались.

Супруги первое время показывали, что остались друзьями, но со временем стало понятно, что отношения после развода у них не очень хорошие.


Так, Кристина в очередном своем посте в Instagram рассказала подписчикам, как у них с Гариком сейчас складывается общение.

«Само собой, самый популярный вопрос: в каких я отношениях с Гариком? Все сложно… Он очень обижен на меня»,

– написала Асмус.

Кроме того, Кристина уточнила, что не хочет останавливаться на одном ребенке – сейчас они с Гариком воспитывают общую дочь Настю. По словам Асмус, она мечтает о большом количестве детей.

Напомним, что публика до сих пор не понимает, кто все-таки стал инициатором развода Гарика и Кристины. Асмус говорит о том, что она разорвала отношения, а Гарик делился информацией, что именно он захотел расстаться. Однако адвокат Кристины подчеркивал, что Гарик просил жену не уходить от него и пытался сохранить брак.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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