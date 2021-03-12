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Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после смертей пациентов

Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после смертей пациентовФото: Dado Ruvic / Reuters

Германия не будет приостанавливать использование в стране вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, несмотря на сообщения о смерти получивших ее пациентов из-за образования тромбов. Об этом сообщили в Институте разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха, который отвечает за допуск и контроль препаратов, передает ТАСС.

«До сих пор нет данных о том, что смертельный случай в Дании связан с прививкой вакциной против COVID-19 от AstraZeneca», — уточнили в ведомстве. В настоящее время известно об 11 случаях тромбоэмболических осложнений в Германии, четыре человека умерли. Однако связи между вакцинированием и осложнениями пока не выявлено.

Ранее три страны Европы — Италия, Норвегия и Дания — остановили вакцинацию от коронавируса дозами из партии ABV285 препарата фирмы AstraZeneca. Власти уточнили, что это мера предосторожности: во всех случаях не доказано, что смерть как-то связана с последствиями вакцинации.

В мире

По материалам: lenta.ru
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