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Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей

Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей
Банк России не рассматривает возможность выпуска монеты в 50 рублей или банкноты в 10 тысяч рублей, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью газете "Известия".


"Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами", - сказала она .

При этом для кредитных организаций такое решение чревато дополнительными затратами на наладку оборудования, добавила глава регулятора. "Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду", - заключила она.


В декабре глава Гознака Аркадий Трачук заявил в интервью РИА Новости, что уровень развития безналичных расчетов сегодня позволяет проводить крупные платежи, поэтому появление более нового номинала в дополнение к банкноте в 5 тысяч рублей вряд ли необходимо.


В последний раз банкнотный ряд обновлялся в 2017 году, когда в обращение были введены банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Символы для них были выбраны по итогам общероссийского голосования. В банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна.

Экономика

По материалам: ria.ru
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