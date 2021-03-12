Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей

Лидия Мартынова

Банк России не рассматривает возможность выпуска монеты в 50 рублей или банкноты в 10 тысяч рублей, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью газете "Известия".





"Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами", - сказала она .

При этом для кредитных организаций такое решение чревато дополнительными затратами на наладку оборудования, добавила глава регулятора. "Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду", - заключила она.

В декабре глава Гознака Аркадий Трачук заявил в интервью РИА Новости, что уровень развития безналичных расчетов сегодня позволяет проводить крупные платежи, поэтому появление более нового номинала в дополнение к банкноте в 5 тысяч рублей вряд ли необходимо.

В последний раз банкнотный ряд обновлялся в 2017 году, когда в обращение были введены банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Символы для них были выбраны по итогам общероссийского голосования. В банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна.