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Глава региона Германии призвал "ради нормальной жизни" закупить "Спутник V"

Глава региона Германии призвал "ради нормальной жизни" закупить "Спутник V"

Германия должна закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для возвращения к нормальной жизни, считает премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов. Его цитирует Zeit.

По мнению немецкого политика, вакцинация российским препаратом станет "прекрасной возможностью быстрее вернуться к нормальной жизни".

Призываю федеральное правительство дать Евросоюзу понять, что сейчас следует заказать у производителей "Спутника V" необходимое количество вакцины.

Издание отмечает, что в настоящее время Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проверяет российскую вакцину, но она еще не разрешена к применению в ЕС. При этом ряд европейских стран уже одобрил применение "Спутника V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации, в частности, вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии. Препарат занимает 2-е место среди вакцин по числу одобрений на применение от государственных регуляторов.

Ранее создатели "Спутника V" потребовали извинений от председателя EMA Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила возможность экстренного одобрения препарата в Европе с "русской рулеткой".

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По материалам: uposters.ru
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