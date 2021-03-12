Глава региона Германии призвал "ради нормальной жизни" закупить "Спутник V"

Вадим Карасев

Германия должна закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для возвращения к нормальной жизни, считает премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов. Его цитирует Zeit.

По мнению немецкого политика, вакцинация российским препаратом станет "прекрасной возможностью быстрее вернуться к нормальной жизни".

Призываю федеральное правительство дать Евросоюзу понять, что сейчас следует заказать у производителей "Спутника V" необходимое количество вакцины.

Издание отмечает, что в настоящее время Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проверяет российскую вакцину, но она еще не разрешена к применению в ЕС. При этом ряд европейских стран уже одобрил применение "Спутника V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации, в частности, вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии. Препарат занимает 2-е место среди вакцин по числу одобрений на применение от государственных регуляторов.

Ранее создатели "Спутника V" потребовали извинений от председателя EMA Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила возможность экстренного одобрения препарата в Европе с "русской рулеткой".