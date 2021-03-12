Глава Росстандарта рассказал, как клиентов обманывают на АЗС

Анастасия Иванова

Обманы на АЗС обычно происходят при помощи программного обеспечения топливо-раздаточного оборудования, рассказал в интервью "Аргументам и Фактам" заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

Аппараты настраивают таким образом, что клиенту не доливают какой-то процент горючего. В 2020 году, как напомнил замруководителя ведомства, приняли новый ГОСТ на топливо-раздаточные колонки, чтобы бороться с такими "усовершенствованиями": в нем прописана необходимость защиты программ и элементов АЗС от вмешательства в работу.

К концу года, как предположил Кулешов, Росстандарт будет иметь объективную картину. "Тайные" проверки показывают, что доля нарушений на заправках может достигать двух третей.

Он также напомнил, что сейчас инспекторы должны заранее предупреждать о визитах, поэтому у АЗС есть время на подготовку. Однако в 20 процентах случаев все равно обнаруживают нарушения.

"Это может означать, что заправка налила горючего меньше, чем было куплено, и это отклонение превысило допустимую погрешность (0,5 процента, — Прим. Ред.)", — пояснил Кулешов. С 2023 года этот показатель изменится до 0,25 процента. Нарушением точности считают и то, что АЗС иногда наливают топлива больше, чем требовалось. Однако, как подчеркнул Кулешов, это — не обман покупателя, поэтому за такое нарушение не штрафуют.

Заместитель руководителя Росстандарта посоветовал заправлять машины только на проверенных заправках, а также избегать клонов сетевых компаний. Кроме того, он призвал отказаться от "непонятных видов топлива". Если возникают сомнения в количестве налитого бензина, то можно попросить у сотрудников АЗС мерник — специальную колбу на десять или 20 литров с делениями. Его отсутствие может указывать на то, что на заправке не соблюдают точность.