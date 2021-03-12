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Гордость! Шуга из BTS пожертвовал 100 млн вон онкобольным детям

Гордость! Шуга из BTS пожертвовал 100 млн вон онкобольным детям

Все мы знаем, что южнокорейская к-поп группа BTS давно занимается благотворительностью. Парни стараются донести свои стремления до поклонников и своим примером подтолкнуть их к добрым делам.  

Несмотря на загруженное расписание, группа BTS регулярно принимает участие в благотворительных кампаниях. Парни помогают животным, приютам, детским домам и тяжелобольным людям. Айдолы делают это из чистых побуждений и никогда не разглашают о своих добрых делах. Например, в свой день рождения Шуга (Suga) сделал крупное пожертвование для детей, которые больны раком. 100 миллионов вон (6,5 миллионов рублей) музыкант отправил больнице Донгсан при университете Кэймён в Тэгу. И все это из своего кармана. Средства должны помочь детям с онкологией. Они получат надлежащее лечение.


 «Я надеюсь, что эти деньги помогут детям, которые не получают должного лечения из-за сложных семейных обстоятельств; чтобы они могли вырасти здоровыми и засиять», — заявил Шуга.

Будем надеяться, что теперь в мире будет больше счастливых детей. Согласись, что для добрых дел не нужен повод, но все же помощь нуждающимся всегда вызывает уважение!

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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