Госсекретарь Союзного государства не исключил отставки в течение недели
Сегодня, 17:30 Анастасия Иванова
Григорий Рапота заявил, что с определенной долей вероятности освободит должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии на следующей неделе, передает РИА Новости.
Рапота занимал эту должность последние десять лет. В феврале после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Рапота рассказал журналистам, что с большой долей вероятности покинет пост после истечения срока полномочий. Чиновник тогда не стал называть своего возможного преемника."Я не буду называть. Пусть его назовут (те), кому положено", – отметил он.
Григорий Рапота также сообщил, что нового госсекретаря объявит Высший Госсовет Союзного государства, и, возможно, это будет сделано в рабочем порядке.сообщило, что госсекретарь Союзного государства объявил о намерении уйти в отставку.
По материалам: ria.ru