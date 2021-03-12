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Госсекретарь Союзного государства не исключил отставки в течение недели

Госсекретарь Союзного государства не исключил отставки в течение недели
Григорий Рапота заявил, что с определенной долей вероятности освободит должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии на следующей неделе, передает РИА Новости.

Рапота занимал эту должность последние десять лет. В феврале после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Рапота рассказал журналистам, что с большой долей вероятности покинет пост после истечения срока полномочий. Чиновник тогда не стал называть своего возможного преемника.

"Я не буду называть. Пусть его назовут (те), кому положено", – отметил он.

Григорий Рапота также сообщил, что нового госсекретаря объявит Высший Госсовет Союзного государства, и, возможно, это будет сделано в рабочем порядке.

сообщило, что госсекретарь Союзного государства объявил о намерении уйти в отставку.
Политика

По материалам: ria.ru
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