Губерниев рассказал о катастрофе в российском футболе

Вадим Карасев

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал отечественные футбольные клубы после провала в еврокубках. Он добавил, что падение России в таблице коэффициентов УЕФА закономерно.

"Мы будем опускаться ниже. Нам нужно вернуться на систему весна-осень, чтобы не играть зимой, прекратить думать о том, как набить только свой карман. Реформировать систему управления клубами. Задуматься об отмене лимита на легионеров. Пока происходит полная катастрофа. Не удивлюсь, если вылетим из первой десятки", — сказал он в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

Победа "Аякса" над "Янг Бойз" (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы принесла Нидерландам 0,4 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. Таким образом, у Нидерландов стало 38,400 баллов, и они опередили Россию, которая была на седьмом месте (38,382). Девятую строчку таблицы заняла Бельгия (36,500).

Ранее NEWSTES писал, что в Госдуме назвали российских футболистов неспособными играть в Европе.