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Иммунолог сообщил об уязвимости перед коронавирусом при высоком уровне антител

Иммунолог сообщил об уязвимости перед коронавирусом при высоком уровне антителФото: Yves Herman / Reuters

Человек с высоким уровнем антител может снова заболеть COVID-19, поскольку они не гарантируют безусловной защиты от инфекции. Об этом «Комсомольской правде» сообщил иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

По его словам, люди с множеством антител к коронавирусу обычно заболевают повторно, если их организм ослаблен из-за преклонного возраста или тяжелых хронических болезней. Также такое случается на фоне химиотерапии и когда необходим прием препаратов, подавляющих иммунную систему.

Крючков уточнил, что некорректно сравнивать разные уровни антител, так как существуют разные тест-системы, и при сдаче анализа в нескольких лабораториях результаты могут быть непохожи. При это даже если исследования выявляют сильный иммунитет, это не говорит о том, что другие люди с меньшим количеством антител более уязвимы перед вирусом.

«На самом деле протективный (защитный) эффект дает лишь небольшое количество антител определенных видов. Остальную же массу антител, по большому счету, с точки зрения защиты можно считать "мусорными"», — пояснил врач.

Он отметил, что после прививки нельзя точно предсказать, сколько появится протективных антител у конкретного человека. Такой анализ делают только в немногих научно-исследовательских центрах. При этом клинические испытания вакцин свидетельствуют, что они очень эффективны, следовательно, у большинства привитых выработалось достаточно защитных компонентов вне зависимости от общего уровня антител.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов говорил, что антитела к коронавирусу не являются определяющими в защищенности от инфекции, важную роль играют клетки памяти.

Россия

По материалам: lenta.ru
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