Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Информационной атаке на «Спутник V» предрекли провал

Информационной атаке на «Спутник V» предрекли провал

Информационной атаке на «Спутник V» предрекли провалФото: Илья Питалев / РИА Новости

Информационная атака на российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» обречена на провал. Об этом заявил сербский министр инноваций Ненад Попович, передает ТАСС.

Попович назвал российский препарат «самой эффективной вакциной против коронавируса на свете». Министр подчеркнул, что те, кто готов нападать на вакцину, лишь помогают вирусу и ставят под угрозу жизни и здоровье людей. «Россия выйдет из этого еще более сильной», — подчеркнул Попович.

Ранее в пятницу, 12 марта, СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что США вместе со своими союзниками готовят масштабную информационную атаку на вакцину «Спутник V». По данным источника, в информационной кампании будут задействованы, в частности, фонд Сороса, Reuters и «Би-би-си», целевой аудиторией которых станут страны Европы, зарегистрировавшие российскую вакцину, — Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

Источник журналистов рассказал, что предполагается использовать утверждения «о неэффективности и опасности вакцины» с инсценировкой массовой гибели людей якобы из-за использования российского препарата.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Бывший банк российского миллиардера лишился лицензии
Бывший банк российского миллиардера лишился лицензии
Алла Пугачева в шляпке с Максимом Галкиным в шортах стали вип-гостями юбилея Насти Ивлеевой
Алла Пугачева в шляпке с Максимом Галкиным в шортах стали вип-гостями
Солистка Little Big Софья Таюрская: «Все считают, что я мразь и разлучница»
Солистка Little Big Софья Таюрская: «Все считают, что я мразь и
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции
Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции
В украинских обвинениях по Крыму не нашли здравого смысла
В украинских обвинениях по Крыму не нашли здравого смысла
Власти Москвы оценили летальность от коронавируса в столице
Власти Москвы оценили летальность от коронавируса в столице
The Bell: "Яндекс" планирует купить банк "Акрополь"
The Bell: "Яндекс" планирует купить банк "Акрополь"
Поклонская высказалась об участии в выборах президента Украины
Поклонская высказалась об участии в выборах президента Украины
"Аллею правителей России" с работами Церетели перенесут из Москвы в Пензу
"Аллею правителей России" с работами Церетели перенесут из Москвы в
Доктор Мясников описал ситуацию с коронавирусом в Европе как «мракобесие»
Доктор Мясников описал ситуацию с коронавирусом в Европе как
Популярная соцсеть частично заблокировала аккаунт крымского телеканала
Популярная соцсеть частично заблокировала аккаунт крымского телеканала

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после смертей пациентов
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Слив интима Андрея Малахова от Андрея Разина
Слив интима Андрея Малахова от Андрея Разина
Американская вакцина оказалась эффективна против британского штамма COVID-19
Американская вакцина оказалась эффективна против британского штамма

Еще по теме

Источник в Кремле предупредил о масштабной атаке США на "Спутник V"
Еще одна страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Пятидесятая страна одобрила российскую вакцину «Спутник V»
Гайана зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"