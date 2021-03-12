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Ирина Пингвинова похвасталась возвращением в привычный вес

Ирина Пингвинова похвасталась возвращением в привычный вес

Ирина Пингвинова постоянно рассказывает подписчикам о том, как она ходит в спортзал, чтобы восстановить физическую форму. И хотя пользователи давно считали, что вес терять ей не нужно, Ира сообщила, что она наконец-то довольна своим весом, так как теперь в ней всего 51 кг. В дальнейшем она планирует не худеть, а набирать мышечную массу.

У Иры Пингвиновой исполнилась мечта - она избавилась от лишних килограммов и полностью довольна тем, как сейчас выглядит. При этом девушка уверяет, что постоянно пропускала тренировки из-за усталости, у нее слишком много дел, и удивляет ее то, что даже пропущенные тренировки не помешали ей терять вес, пишет newstes.ru.
«Я вернулась в привычный вес. Взвесилась в зале вчера и увидела на весах 51 кг, даже моя форма смотрелась на мне по-другому)) Я пропустила много тренировок, физически не успеваю регулярно ходить в зал, но при этом похудела. А в зал хожу не для того, чтобы скинуть кг, а для того, чтобы набрать мышечную массу, это не так легко, оказывается», - жалуется Ира.

Подписчицы заверили Пингвинову, что прекрасно понимают причины ее усталости - не так давно она родила дочь, теперь приходится много времени и сил тратить на ее воспитание и уход за ней. О других делах она не слишком распространяется, хотя постоянно говорит, что дел много. А помощь с ребенком ей оказывает мама, у которой Ира поселилась, бросив ребенка.

Можно было бы ходить в спортзал, пока отец Миланы Дима Чайков сидит с ребенком, но Ира не подпускает его к малышке. Ей кажется, что Чайков к ней неуважительно относится, поэтому дочери лучше не видеть такого родителя. И хотя фолловеры периодически советуют молодой маме отказаться от своей гордости и уделить внимание интересам дочери, Пингвинова непреклонна.

Подробности разрыва, приведшего к таким печальным последствиям для Миланы, Ира и Дима не рассказывают. Чайков не желает выносить свою личную жизнь на всеобщее обозрение, а Пингвинова постоянно намекает на то, что правда слишком неприятна. Но больше похоже на то, что рассказывать ей нечего, и так хейтеры периодически язвят по поводу не приготовленного Димой супа, вскоре после чего экс-участница собрала вещи и ушла.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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