Источник в Кремле предупредил о масштабной атаке США на "Спутник V"

Вадим Карасев

В ближайшее время Соединенные Штаты Америки и их союзники предпримут масштабную информационную атаку на российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщает РИА "Новости", ссылаясь на свой источник в Кремле.

Агентство утверждает, что спецслужбы выявили подготовку к информационной кампании, в которой задействуют агентства Reuters и BBC. Целевой аудиторией станут страны Восточной Европы — Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино, Северная Македония.

По словам собеседника журналистов, в материалах будут утверждать, что вакцина "неэффективна и опасна". Планируется инсценировка массовой гибели людей, якобы повлеченная вакцинацией российским препаратом. Параллельно Штаты намерены запустить кампанию по "беспрецедентно агрессивному" продвижению вакцины Pfizer.

Ранее NEWSTES писал, что в Европе начали продавать прививочные туры для желающих вакцинироваться "Спутником V". В свою очередь, глава одного из регионов Германии призвал "ради нормальной жизни" закупить "Спутник V".