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Израиль подорвал дюжину груженных нефтью кораблей

Израиль подорвал дюжину груженных нефтью кораблейФото: Jon Nazca / Reuters

На протяжении последних двух лет Израиль подорвал дюжину кораблей, перевозивших иранскую нефть в Сирию. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских и ближневосточных чиновников.

Для нападений на груженные нефтью судна применялись в том числе морские мины. В некоторых случаях Израиль предотвратил поставки и других грузов, например оружия.

Уточняется, что нападения были продиктованы опасениями Израиля, что вырученные Ираном средства пойдут на спонсирование экстремистов в регионе. Сам Тегеран сообщил лишь о части атак, но нередко обвинял в них Израиль.

В частности, 11 октября 2019 года стало известно, что на перевозившем нефть иранском танкере произошел взрыв и пожар. Это случилось в Красном море, примерно в 100 километрах от саудовского портового города Джедда. В результате никто из членов экипажа не пострадал, а ситуацию на борту взяли под контроль. Иранский президент Хасан Рухани позже заявил, что судно атаковали ракетами.

В мире

По материалам: lenta.ru
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