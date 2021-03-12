Японцев напугали российские учения на Южных Курилах

Алексей Вольцев

Японская газета Mainichi Shimbun опубликовала материал о пресс-конференции посла в России в стране Михаил Галузин, в которой дипломат объяснил проведение военных учений на Южных Курилах.

Дипломат назвал естественным стремление обеспечить безопасность своих территорий в условиях, когда США позиционируют Россию в качестве угрозы. При этом посол подчеркнул, что учения не направлены против Японии, и заявил, что эти меры необходимы для защиты законных интересов в оборонной сфере.