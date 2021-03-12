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Экс-премьер Словакии объяснил доверие к "Спутнику V"

Экс-премьер Словакии объяснил доверие к "Спутнику V"
Премьер-министр Словакии Игорь Матович закупкой "Спутника V" надеется не только ускорить борьбу с коронавирусом, но и повысить свой рейтинг, используя высокий авторитет в республике российской науки и пророссийские настроения значительной части населения, считает бывший словацкий премьер Ян Чарногурский.

"В последние недели одной из самых популярных тем для дебатов стали начавшиеся поставки в страну российской вакцины "Спутник V". Мнения о ней высказываются самые противоположные – от одобрения со стороны ведущих медицинских экспертов до обвинений в адрес РФ, которая, дескать, рассылает по миру сей "инструмент гибридной войны", чтобы поссорить страны и народы", так высказался глава словацкого МИД Ивана Корчок", - сказал Чарногурский РИА Новости.

Возмутителем спокойствия стал ранее не замеченный в симпатиях к России, а ныне ставший чуть ли не главным сторонником ее научных достижений и конкретно "Спутника V" премьер Матович.

Евросоюза зарегистрированных вакцин.Словакии вакцины "Спутник V" объясняется традиционными пророссийскими настроениями, исторически присутствующими среди населения республики, а также мнением о высоком уровне российской науки", - подчеркивает Чарногурский.
Россия

По материалам: ria.ru
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