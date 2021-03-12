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Эмили Ратаковски назвала имя первенца: «Но гендер ребенка останется неизвестным до совершеннолетия»

Эмили Ратаковски назвала имя первенца: «Но гендер ребенка останется неизвестным до совершеннолетия»

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) и ее супруг Себастьян Беар-МакКлард (Sebastian Bear-McClard) впервые стали родителями. Несмотря на то, что радостное событие произошло 8 марта, с подписчиками об этом знаменитость решила поделиться несколько часов назад.


Так, у себя в Instagram Эмили выложила снимок, на котором кормит малыша грудью. Девушка также раскрыла пол и имя ребенка. Но ранее в интервью журналу Vogue она заявляла, что гендер ребенка останется неизвестным до совершеннолетия. Тогда же Эмили и рассказала, что не будет навязывать ему гендерные стереотипы.

«Сильвестр Аполло Беар присоединился к нам. Хитренький родился 3/8/21 в самое сказочное, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни», — подписала фото Ратаковски.

[media=https://www.instagram.com/p/CMSeYaUssb1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Поклонники в комментариях начали поздравлять модель и ее жениха с прекрасным событием в жизни и желать малышу крепкого здоровья. К слову, что о беременности модели стало известно в октябре прошлого года. Именно тогда она снялась с округлившимся животом для digital-обложки журнала Vogue. Напомним, Эмили Ратаковски уже три года замужем за продюсером Себастьяном Бир-Макклардом.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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