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Юрист раскрыла способы предугадать банкротство банка

Юрист раскрыла способы предугадать банкротство банкаФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Старший юрист юридического бюро «Падва и Эпштейн» Екатерина Штыкова в беседе с агенством «Прайм» раскрыла способы предугадать скорое банкротство банка.

По ее словам, главный признак того, что банк испытывает серьезные сложности — отказ сотрудников открыть счет для физлица или принять его деньги на вклад. Она пояснила, что в случаях, когда Центробанк считает, что ситуация в банке несет угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, организации запрещают привлекать денежные средства от физических лиц.

При этом обычно сотрудники банка не говорят об этом напрямую, а объясняют другими причинами, например, техническими неполадками. Однако, согласно закону, данные о банках, в отношении которых введен подобный запрет, публикуются и находятся в открытом доступе на сайте Банка России.

В случае, если банк обещает доходность существенно выше, чем средняя по рынку, это означает, что ему очень нужны деньги. Поэтому можно предположить, что банк испытывает серьезные финансовые проблемы, заключила юрист.

Ранее сообщалось, что у россиян появилось больше свободных денег: индекс «свободных денег» (ИСД) января 2021 года показал максимальный рост за всю историю наблюдений. Этот показатель демонстрирует динамику превышения доходов над расходами. Как рассказали эксперты, свободные деньги в бюджетах россиян образовались в период неопределенности из-за пандемии и скачка инфляции.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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