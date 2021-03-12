Как привлечь деньги: руны, иероглифы, тайные знаки

Вадим Карасев

Привлечение денежной удачи — дело не такое уж и сложное. Вы можете обратиться за помощью к тайным знакам, рунам и иероглифам. Эксперты рассказали о том, как можно использовать их себе во благо.

Существует множество финансовых талисманов. Настало время немного расширить знания о символах, привлекающих богатство и успех. С ними ваша жизнь станет проще, а деньги потекут к вам рекой.

Руны

Самыми лучшими финансовыми рунами являются следующие.





Ингуз. Часто эту руну называют Ингус. Она делает финансовые потоки более мощными, активными и созидательными. Ингус помогает превращать количество в качество. Работа станет более эффективной. Также руна помогает быстрее восстанавливать силы, избавляться от всего старого и привлекать новое. Лучше всего ставить изображение такой руны на рабочий стол компьютера, на заставку в телефоне. Можно повесить ее изображение в офисе.





Феху. Функция феху — помогать человеку приобретать что-то новое. Это не обязательно деньги. Это могут быть новые навыки или полезные знакомства. Феху также помогает сохранять то, что уже было приобретено ранее. Изображение этой руны будет крайне полезным на кошельке. Также в коробках или шкафах с такой руной на двери можно хранить новые вещи и предметы, купленные недавно. Она сохранит их от поломки. Руна притягивает не только материальные блага но и позитивную энергию в целом.





Одал. Эту руну еще называют Отала. Она умножает талант и помогает развиваться духовно и физически. С ней человек становится более успешным. Можно набить ее в качестве татуировки либо сделать такую нашивку на одежде. Отала помогает раскрывать таланты, дарует благословение.

Иероглифы и фэн-шуй

Есть несколько полезных иероглифов в фэн-шуй, которые привлекают удачу в финансовой сфере:

Деньги





Богатство





Процветание





Все эти иероглифы можно использовать разными способами. Например, вы можете распечатать их или нарисовать на листке от руки, а потом положить в кошелек. Можно нарисовать эти иероглифы в зоне богатства в доме. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, где какие зоны расположены.

Очень полезно такие иероглифы наносить на копилку, сейф или любое другое место хранения средств. Наиболее полезным будет воздействие в том случае, если иероглиф нанесен на ткань, камень или дерево.

Тайные знаки богатства





Камень солнца. Про этот символ и талисман мало что известно. Это ацтекский символ, который древняя раса использовала для привлечения силы, богатства и власти. Также его рисовали во время жертвоприношений на земле, чтобы она стала более плодородной. Эксперты в области биоэнергетики считают, что это очень мощный тайный знак, который следует использовать отдельно от всех других. Можно нарисовать его на стене либо положить его изображение в кошелек. Полезно будет изобразить данный знак на стене прямо напротив входной двери дома.