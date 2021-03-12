Карина Кросс о конфликте с Давой: «Нужно уметь быть благодарным»

Влада Некрасова

Творческий тандем Карины и Давы распался довольно давно, однако поклонники помнят о прошлой дружбе кумиров. Все из-за того, что расстались блогеры далеко не на мирной ноте, но о подробностях конфликта не распространялись. Впрочем, в последнее время оба все чаще рассказывают публике о неприятных моментах своего давнего общения.

Бывшие друзья Давы в один голос говорят о его непростом характере. Парень якобы умело пользуется связями, а затем игнорирует людей, когда те перестают быть нужными. Так, например, случилось с Кариной Кросс, которая в начале карьеры Манукяна готовила для него контент.

Говорят, что Давид попросту паразитировал на таланте подруги, став же популярным, разорвал с ней отношения и даже не поблагодарил. Теплых слов от экс-партнера девушка ждала долго. Но недавно все же дождалась. «Я Карине благодарен... Она хороший друг, просто я не очень хороший», — признался артист.

«Он наконец-то сказал то, что я хотела услышать, — заявила Кросс в YouTube-шоу Lovecast. — Мне не нужно было ничего такого. Хотелось, чтобы человек хоть раз сказал спасибо, неважно какими словами. Можно просто: «Ты хорошая, молодец. Ты классная». В дружбе как и в отношениях — ты стараешься, делаешь что-то. По сути, и конфликта между нами не было, мы просто разошлись, и все начали спрашивать: «Почему?». Потому что нужно уметь быть благодарным».

К слову, Дава отметил в своей речи, что платил бывшей подруге за совместные ролики, а творческий разрыв произошел из-за простого желания развиваться самостоятельно. «Хотел сконцентрироваться только на себе. Мы долгое время снимали, у меня шел рост, я обошел Карину. Потом все деньги начал вкладывать в рекламу. Карина поняла, что надо идти за мной», — делился он ранее в шоу «Надо обсудить».

28-летняя Кросс отметила смелый шаг Манукяна: «Я очень рада, что он наконец-то это сказал. Я никогда к нему не относилась плохо. Он мужчина строптивый, характерный... Только спустя полтора года решился, но я все равно ему очень благодарна. У меня теперь абсолютно все хорошо».