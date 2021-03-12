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Катя Варнава стала бабушкой

Катя Варнава стала бабушкой

Александр Молочников опубликовал забавное фото с юмористкой.

Екатерина Варнава и Александр Молочников больше не скрывают свои отношения. Они регулярно выкладывают в Instagram совместные фото и видео друг с другом.


Так, в очередной раз Молочников разместил в сторис снимок, на котором запечатлены Екатерина и Александр Гудков. Снимок сделан в черно-белом стиле.

«Баба Катя и Дед Саша. Ленинград. Кухня. 1963 г.»,

– написал Молочников.
© Instagram / kislomolochniy

Что же получается? Екатерина Варнава внезапно превратилась в бабушку? Но ей же всего 36 лет! Рановато!

Напомним, что Катя Варнава долгое время встречалась с танцовщиком Константином Мякиньковым, однако в прошлом году в интервью Ксении Собчак Варнава сообщила, что они уже год не вместе. В то же время за звездой начал ухаживать режиссер Александр Молочников, и Варнава не смогла не согласиться быть с ним.

Сам Молочников в интервью Собчак заявил, что у него серьезные планы на Варнаву и он с ней счастлив. Возможно, в ближайшее время Катя станет, если не настоящей бабушкой, то мамой!

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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