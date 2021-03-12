Катя Варнава стала бабушкой
Александр Молочников опубликовал забавное фото с юмористкой.
Екатерина Варнава и Александр Молочников больше не скрывают свои отношения. Они регулярно выкладывают в Instagram совместные фото и видео друг с другом.
Так, в очередной раз Молочников разместил в сторис снимок, на котором запечатлены Екатерина и Александр Гудков. Снимок сделан в черно-белом стиле.
«Баба Катя и Дед Саша. Ленинград. Кухня. 1963 г.»,– написал Молочников.
Что же получается? Екатерина Варнава внезапно превратилась в бабушку? Но ей же всего 36 лет! Рановато!
Напомним, что Катя Варнава долгое время встречалась с танцовщиком Константином Мякиньковым, однако в прошлом году в интервью Ксении Собчак Варнава сообщила, что они уже год не вместе. В то же время за звездой начал ухаживать режиссер Александр Молочников, и Варнава не смогла не согласиться быть с ним.
Сам Молочников в интервью Собчак заявил, что у него серьезные планы на Варнаву и он с ней счастлив. Возможно, в ближайшее время Катя станет, если не настоящей бабушкой, то мамой!