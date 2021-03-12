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Кипр лишит налоговых льгот российских богачей

Кипр лишит налоговых льгот российских богачей

Кипр вскоре лишит льгот российских бизнесменов в соответствии с протоколом об избежании двойного налогового обложения, подписанным с Москвой в сентябре 2020 года. Как сообщает Bell, часть льгот останется, но рассчитывать на них смогут далеко не все.

Согласно новым правилам, налоговая ставка на дивиденды и проценты на уровне 5% может быть сохранена только при условии, если компания торгуется на бирже, а собственники с долями 15% и выше владеют ими больше года. Однако торговля на той же Лондонской бирже ведется не акциями, а депозитарными расписками, а в соглашении отчетливо указано: льготы по дивидендам дают и акции, и расписки, льготы по процентам — только акции.

"Неясно, как будут работать льготы, если расписки компании торгуются в Лондоне — как, например, у НЛМК. Или в основном в Лондоне и только по остаточному принципу в России, как у "Тинькофф". Минфин не ответил на запрос", — говорится в публикации.

Как сообщал NEWSTES, в прошлом году Россия и Кипр договорились о пересмотре двустороннего соглашения, сформулировав основные параметры правок: они предусматривают повышение налоговой ставки на трансграничные дивиденды и проценты у источника с нынешних 5% до 15%.

Кипр стал первой страной, с которой Москва достигла подобной договоренности. Переговоры идут также с Мальтой и Люксембургом, которые дали принципиальное согласие.

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По материалам: uposters.ru
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