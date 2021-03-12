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Китай лишил Гонконг свободных выборов

Китай лишил Гонконг свободных выборовАрхивное фотоФото: Athit Perawongmetha / Reuters

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, законодательный орган КНР), приняло резолюцию о реформе выборной системы в Гонконге. Резолюция о «патриотичном управлении Гонконгом» фактически полностью лишит регион свободных выборов, пишет BBC News.

С помощью новых законов, которые планируется ввести, центральная власть сможет продвигать в автономном регионе собственных «патриотичных» кандидатов и подавлять любые действия оппозиции. Для этого усилят полномочия специальной электоральной комиссии — она сможет противостоять тем членам законодательного собрания города, которых избирают напрямую его жители.

За документ на конференции ВСНП проголосовало 2895 народных представителей, один человек воздержался, против не высказался никто. Ожидается, что решение будет проработано и приведено в действие в ближайшие месяцы.

Грядущие выборные законы — очередная веха на пути к потере автономии Гонконга после прошлогодних протестов. Предыдущей было введение «закона о национальной безопасности». По нему под суд пошли около 100 человек: в заговоре с целью ведения подрывной деятельности обвиняют активистов, организовавших праймериз для демократических кандидатов в парламент.

Закон о национальной безопасности в Гонконге был принят в 2020 году в качестве реакции властей Китая на протесты против закона об экстрадиции из специального административного района в материковую часть страны подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Это вызвало новые протесты и обвинения в адрес Пекина в нарушении автономии Гонконга и прав человека.

Гонконг вернулся в состав Китая из аренды по соглашению между ним и Британией в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет.

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По материалам: lenta.ru
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