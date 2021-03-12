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Китай попытался надавить на Украину из-за «Мотор Сич»

Китай попытался надавить на Украину из-за «Мотор Сич»Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Китай попытался надавить на Украину из-за завода по производству авиадвигателей «Мотор Сич» в Запорожье. КНР потребовала, чтобы Украина учитывала интересы китайских компаний-инвесторов. Об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

«Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов», — указал он и добавил, что Пекин следит за ситуацией и «настаивает, чтобы данный вопрос был решен в правильном ключе».

Власти Украины решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» ранее в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.

«Мотор Сич» — один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы вкладываются в него с 2016 года. Сейчас де-факто им принадлежит 75 процентов акций компании, но официально сделка не оформлена, ее заблокировали украинские власти. СНБО заподозрила, что реальной целью китайцев было не развитие завода, а вывоз технологий и мощностей в свою страну.

Ранее в пятницу, 12 марта, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин объявил, что национализация предприятия Украиной нанесет «жесткий удар» по инвестклимату в стране и вызовет резкую реакцию со стороны Китая.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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