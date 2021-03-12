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Китай выбрал новую жертву после войны с Alibaba

Китай выбрал новую жертву после войны с AlibabaФото: Globallookpress.com

Китайские власти выбрали новую жертву после войны с Ant Group (дочка Alibaba) Джека Ма. Как сообщает Bloomberg, теперь КНР ополчится на конгломерат Tencent. Компания попала под штраф за антимонопольные нарушения.

По данным Reuters, претензии вызвала покупка образовательного онлайн-сервиса Yuanfudao в 2018 году. Штраф составил 77 тысяч долларов, но этого оказалось достаточно, чтобы акции компании в пятницу, 12 марта, упали на 4,5 процента, а капитализация снизилась до 810 миллиардов долларов. Источники Bloomberg считают, что именно Tencent станет новой целью китайских регуляторов, и ее скорее всего заставят выделить в отдельный бизнес финансовые, страховые и финтех-активы, которые сразу же подпадут под ужесточенное регулирование.

Война между китайскими властями и Ant Group началась в ноябре 2020, когда компании не дали выйти на IPO. Причиной вражды могло стать расследование о возможных бенефициарах сделки. Среди них оказались люди, связанные с политическими кланами, которые неугодны нынешней власти. В феврале Ant Group и китайские регуляторы согласовали план реструктуризации, который превратит компанию в финансовый холдинг.

В марте стало известно, что антимонопольные органы Китая намерены назначить Alibaba штраф на крупнейшую в истории страны сумму — более 975 миллионов долларов. Alibaba, по версии регуляторов, ведет нечестную борьбу с конкурентами.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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